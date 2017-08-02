Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос - СМИ

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Если экс-президент Грузии Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции — его выдадут, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в руководстве ГПУ.

"Теперь, если он приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если же Миша как-то проберется на территорию Украины, и будет соответствующий запрос из Грузии, придется принимать законное решение об экстрадиции", — говорит собеседник.

В Генпрокуратуре отмечают, что причиной лишения Саакашвили гражданства стала именно миграционная анкета, где он не вписал уголовного производства.

"То есть он именно себя загнал в тупик. Он просто попал в 10 из 10. Он заведомо внес ложные сведения. Он же мог перечислить уголовные производства и написать, что это политическое преследование — таким образом на себя ответственность перебросил бы на миграционную службу", — добавляет источник в ГПУ.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.