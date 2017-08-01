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    Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций в Украине

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    (обновлено: )63
    Саакашвили ранее заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций в Украине, а также об отсутствии желания занимать политические должности в стране.

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    "У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на (пост — Ред.) президента Украины, ни на другие должности",- заявил Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи из США.

    По его словам, он будет совместно со своей политической силой "пытаться полностью изменить ситуацию в Украине".

    Саакашвили ранее заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

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