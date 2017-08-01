КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций в Украине, а также об отсутствии желания занимать политические должности в стране.

"У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на (пост — Ред.) президента Украины, ни на другие должности",- заявил Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи из США.

По его словам, он будет совместно со своей политической силой "пытаться полностью изменить ситуацию в Украине".

Саакашвили ранее заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.