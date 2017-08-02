Погребинский о Саакашвили и аморальном пути Порошенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться в Украину. Об этом он заявил во время видеоконференции из Вашингтона. Сейчас политик находится с США, не имея возможности вернуться в Украину.

"Я собираюсь вернуться в Украину, опереться на украинских активистов. Они активны, как никогда", — сказал Саакашвили, добавив, что намерен "освободить народ Украины от олигархов и от этого дела".

По мнению бывшего руководителя Одесской области, лишение его украинского гражданства является подтверждением того, что президент Украины Петр Порошенко считает Саакашвили главным политическим соперником. Политик считает, что "происходит удаление с политического поля политического игрока, которого Порошенко очень боится".

Саакашвили уверен, что через суд восстановит гражданство Украины, и о дате своего возвращения сообщит публично. Экс-президент Грузии также добавил, что не планирует принимать гражданство любой другой страны или просить о политическом убежище.

Почему в Украине не приживаются иностранцы-реформаторы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Історія з Саакашвілі показує загальну тенденцію щодо іноземних реформаторів, яких спочатку радо вітають в Україні, а потім звільняють або просто ізолюють, яку випадку з Саакашвілі. Чому такий тренд ми спостерігаємо?

— Я думаю, що немає однієї відповіді. В різних випадках по-різному. Але загалом, я вважаю, що ідея залучати людей, які мали досвід певний, позитивний, мабуть, досвід в своїх країнах до роботи на виконавчих посадах, не як радники, а на виконавчих посадах, взагалі не ефективний. Люди, які не жили в нашій країні, не знають наших обставин тощо, вони не можуть бути ефективними просто за визначенням. Це моя позиція. І я думаю, що зараз такої позиції дотримується абсолютна більшість моїх колег, і керівники різного рівня зрозуміли, що це було помилкою — запрошувати тих людей. Я вже не кажу про те, що запрошували не найкращих, очевидно. Скажімо, історія з призначенням Квіташвілі на посаду міністра охорони здоров'я. В мене є знайомі в Грузії, вони кажуть: якщо дуже хотіли нашого, треба було взяти людину професіонала, що ж ви використовуєте людину, яка не має жодного авторитету в нас? І так в різних випадках. Тому я думаю, що це загальна помилка. І вона зараз виправляється.

Чи може бути, що українські посадовці, політики не витримують конкуренцію з закордонними колегами?

— Я б хотів би, щоб хтось навів конкретний приклад. Скажімо, я не можу зрозуміти, чому на посаду керівника залізниці треба взяти людину зі специфічним досвідом, і щодо якого навіть, як я читав в ЗМІ, є корупційний бекграунд. Що, не можна знайти в нас таких фахівців, які могли б ефективно працювати? Просто треба створити нормальні умови для роботи і залучати молодих, талановитих людей. У нас їх достатньо.

Михаїл Саакашвілі заявив, що президент Порошенко боїться його як політичного суперника. Але ж і майбутнє Саакашвілі в політиці в Україні виглядало вельми туманним? Чи все ж таки була така загроза?

— Це треба було би спитати в Порошенка. Але мені не подобається фігура Саакашвілі, хоча я особисто з ним знайомий. І його роль, і все, що він робить. Хоча, знаю, що дещо йому в Грузії вдалося. Я був цьому свідком. Але я хочу сказати, що тут він правий. А як можна інакше інтерпретувати те, що зробив Порошенко? Звичайно, виходить, що він його боїться. Попри те, що в нього немає рейтингу, в нього немає шансів… Тим більше, що для президента так було б насправді вигідно, щоби він брав участь в президентській кампанії, хоча б того, щоб забрав частину голосів у головної загрози — у Тимошенко. Але він, мабуть, таки правда його боїться настільки, що все це проігнорував і пішов абсолютно, я б сказав би, аморальним шляхом, розказуючи про те, що він не знав, що в Грузії стосовно нього є якісь кримінальні справи. Дуже добре все це знав. Всі знали. Тому тут я на боці Саакашвілі, вважаю, що він правий.

Саакашвілі в суді планує доводити правомірність отримання українського паспорту. Які шанси виграти суд?

— Я вважаю, що не нульові. Невеликі, але не нульові. Формально він правий. Я б навіть так сказав, те, що він отримав громадянство, це одна історія. І було очевидно, що це потрібно Порошенку. І коли це стало йому не потрібно, він зробив цей крок. Тому він може поборотися. Все залежить від того, який там суд тощо. Чи буде він чесний. Я вважаю, що теоретично в нього є шанси відновити громадянство.

Тобто Петро Порошенко не буде перегравати ситуацію?

— Є багато людей в його оточенні, які пояснили йому, що це була помилка. І можливо, він знайде якийсь вихід. Не випадково, ніхто не бачив указу президента на відповідному сайті. Але навіть інсайдери з АП кажуть, що в тих, втаємничених паперах немає того указу. Можливо, він може піти шляхом, що я не знав, мене ввели в оману тощо. Я думаю, що це був би варіант. А чому ні? Я думаю, що така принципова людина, яка багато чого зробила в житті своєму, могла би навіть знайти спільну мову з Порошенко, якщо він би пішов на те, щоб ще раз з ним домовитися, вже більш розумно. Тому що пробував з ним домовлятися, як розповідає сам Саакашвілі, на умовах капітуляції. Саакашвілі на умови капітуляції не погоджувався. Але, розуміючи, що час Порошенко теж не безкінечний, він хоче зберегти свою, так би мовити, цнотливість. І, можливо, було якось це використати і якось домовитися на інших умовах. Але наразі ми нічого казати, стверджувати ми нічого не можемо. Можливі варіанти.

Віктора Януковича громадянства позбавили чи ні? Очевидно, не позбавили, інакше не могли би судити…

— Так, я наскільки я зрозумів, він не просив російського громадянства. З цього випливає, що найімовірніше він не позбавлений українського громадянства.

Виходить, що можна це зробити?

— Ні. Законом формально, якщо він попросив, щось зробив не точно, не там кому поставив, збрехав, то його можна позбавити. А якщо людина народилася на Україні, є громадянином просто за народженням, то Конституція не дозволяє за будь-яких умов позбавити її громадянства.

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Напомним, нардеп Наталья Новак считает, что лишив Саакашвили гражданства, Порошенко признает, что дал его незаконно, а нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из политической легенды Саакашвили стал третьесортным политиком.

Скандал с гражданством неожиданно помог Саакашвили вернуть поддержку со стороны США, которую он ранее начал терять, считает политический эксперт Александр Кочетков.