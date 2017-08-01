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    Саакашвили заявил, что не будет искать убежища в США

    (обновлено: )22
    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что публично вернется в Украину для продолжения политической борьбы.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил, что не будет искать убежища в США или других странах и намерен вернуться в Украину для продолжения политической борьбы, дату возвращения объявит позже.

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Фото Петра Порошенко в Twitter
    Лишенный гражданства Саакашвили и преемники Порошенко

    "Я не собираюсь пользоваться защитой США или любой другой страны, я собираюсь возвращаться на Украину и опираться на наших активистов", — сказал Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи.

    При этом он добавил, что дату возвращения объявит позже, заверив, что планирует приехать публично, а не "тайком".

    По словам Саакашвили, его украинская партия "Движение новых сил" планирует "мобилизацию на осень".

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

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