"Я являюсь гражданином Украины". Пресс-конференция Саакашвили

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"Никакого гражданства другой страны я не собираюсь получать, я являюсь гражданином Украины", — сказал Саакашвили во вторник на пресс-конференции по интернет-связи из США.

"Конечно, я планирую обращаться в суд (чтобы вернуть гражданство Украины — Ред.). Более того, планирую принимать участие в этом суде, чтобы я имел возможность предоставить свои доказательства и все детали. А также посмотреть, что у них есть. И доказать свою правоту", — заявил экс-президент Грузии.

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Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.