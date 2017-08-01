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    "Я являюсь гражданином Украины". Пресс-конференция Саакашвили

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (253)

    (обновлено: )24901
    Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил, что не собирается получать гражданство других стран, так как считает себя гражданином Украины.
    Канал Espreso.TV на youtube

    "Никакого гражданства другой страны я не собираюсь получать, я являюсь гражданином Украины", — сказал Саакашвили во вторник на пресс-конференции по интернет-связи из США.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Все смешалось в доме... Путин, МИД, Саакашвили...

    "Конечно, я планирую обращаться в суд (чтобы вернуть гражданство Украины — Ред.). Более того, планирую принимать участие в этом суде, чтобы я имел возможность предоставить свои доказательства и все детали. А также посмотреть, что у них есть. И доказать свою правоту", — заявил экс-президент Грузии.

    Читайте также: Лишенный гражданства Саакашвили и преемники Порошенко

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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