Кочетков о неудаче Саакашвили и двойном проигрыше Порошенко

УНИАН

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Саакашвили в суде должен доказать правомерность получения украинского паспорта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он считает, что таким образом можно избавиться от политических спекуляций на этой теме.

В то же время, Арсен Аваков подчеркнул, что эта ситуация с Саакашвили и его украинским гражданством показывает, что законодательство в этом вопросе несовершенно и его следует изменить.

"Осенью, с началом работы парламента, нужно немедленно вносить коррективы в украинское законодательство — более четко, жестко и недвусмысленно прописав процедуры предоставления и лишения гражданства", — сказал Аваков.

Особенности политики в вопросах гражданства, а также перспективы Михаила Саакашвили в Украине в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Александр Кочетков.

Facebook Александр Кочетков Александр Кочетков

Выиграл или проиграл Саакашвили от того, что его лишили гражданства?

— Как гражданин и человек, несомненно, проиграл. Это неприятности, это определенное пятно на репутации, на биографии, а вот как политик, претендующий в Украине не серьёзные позиции, несомненно, выиграл.

На пресс-конференции он заявил, что для лишения его гражданства нет юридических оснований. РИА Новости Украина Евгений Котенко Погребинский о Саакашвили и аморальном пути Порошенко

— Дело в том, что, к сожалению, у нас эта процедура толком не прописана. Она не прописана в законодательстве, и мы можем опираться здесь только на Конституцию Украины, а Конституция Украины не очень предусматривает вообще условия для лишения украинского гражданина, только добровольный выход из украинского гражданства. Вот в такой довольно произвольной ситуации, которая у нас возникает сейчас, президент захотел — дал, президент захотел — не дал, это не должно быть. Когда Аваков говорит, что Саакашвили должен решать эту проблему через суд, он прав на 50%. Вот если бы это еще подразумевался суд Великобритании, к примеру, Высокий королевский суд, вообще было бы идеально. Справедливость была бы гарантирована. Второй момент. Действительно, в законодательстве должно быть четко выписана процедура, за что давать и за что лишать, чтобы президент не имел возможности произвольно подходить к вопросу: обиделся и лишил, понравился — дал, а это была четкая процедура, в которой президент выступал бы именно механизмом, только инструментом, а не царем, который дарует право на жизнь, забирает право на жизнь, в этом смысле да. Достаточно четко надо прописать. К сожалению или к счастью, все мы люди, президент, в том числе, все мы подвержены определенным эмоциональным воздействиям, все мы решения принимаем необъективно, и в ряде случаев это может привезти к тяжелым последствиям. Именно поэтому процедура должна быть максимально четко выписана. Насколько я знаю, как раз решения о лишении гражданства президент принимал именно под влиянием эмоционального воздействия.

Тема гражданства выносится в топ тем, которые будоражат общество — непонятная процедура.

— Естественно. Все непонятное вызывает раздражение. Везде, где можно усмотреть произвол, естественно, народ становится недоволен, это совершенно очевидно. Чем меньше этого субъективизма, чем больше политика, да, естественно, президент и его окружение расчищает поле под будущие выборы, неважно, когда они состоятся, стремятся убрать с этого поля или осложнить пребывание в этом поле тем, кто им не нравятся по тем или иным причинам, но в данном случае эмоциональное решение в политическом смысле работает 100% против президента. Сейчас Саакашвили получает великолепнейшую трибуну — он организатор процесса, менеджер он таки слабенький, а вот пропагандист публичный — он великолепный, и ему дали трибуну для того, чтобы он говорил о несправедливости достаточно обосновано. И вопросы, что он где-то там сделал в Одессе или чего не сделал в Одессе автоматически выходят на второй план, то есть если бы они работали на один политический карман, это была блестящая политическая комбинация, я имею в виду Порошенко и Саакашвили. Уже не работают.

Есть шансы воплотить в жизнь в нынешних условиях у Саакашвили свои политические амбиции в Украине?

— Сейчас появились. Вот сейчас серьезнейшим образом появились, вот благодаря этому нелепейшему скандалу, в котором явно отдает субъективизмом, он получает поддержку, в том числе, зарубежных политиков и СМИ, и всех тех, которые не любят Порошенко внутри страны, то есть из-за этого он становится определенным центром кристаллизации, и в этом смысле он может вернуться в активную политику.

Кто его может поддержать из иностранных друзей?

— Самое главное, что его категорически поддерживает американская администрация, что сейчас является существенно, в Европе он может рассчитывать на поддержку Меркель, что тоже влияет серьезно на наш вопрос. Но самое главное, он находится в США, находился на тот момент в США, и со стороны США поддержку он таки получит. Он ее начал терять, а сейчас как обиженному эту поддержку ему, очевидно, вернут.

Будет ли обращаться Саакашвили в суд?

— Безусловно, он будет обращаться в суд и, очевидно, не в один, я полагаю, не с одним иском, поскольку это политтехнология, то есть это трибуна, он не рассчитывает выиграть суд, но он рассчитывает привлечь внимание к своей персоне, к своим проблемам, к своей аргументации, потому что все это автоматически будет переводится в антикоррупционную площадь, борьба с антикоррупционером, попытка удалить его с украинского рынка, понятная совершенно риторика. Это будет работать на то, что он как бы анонсировал в своих телевизионных и прочих программах, то, что буксует создание его партии, автоматически ушло на второй план. У него появилась трибуна. Тут он очень силен.

Почему украинцы открыто признаются, что имеют несколько паспортов и не получают за это наказание? Можно прописать закон, чтобы двойное, тройное гражданство стало невозможным? Фото Петра Порошенко в Twitter Лишенный гражданства Саакашвили и преемники Порошенко

— Можно и нужно, но для госслужащих, людей, непосредственно связанных с бюджетом, вот те, которые получают деньги налогоплательщиков, это силовики различные, это все, кто работают в государственных предприятиях, вот у них должно быть несомненное требование — одно украинское гражданство. Все. Для остальных граждан Украины, мы живем в демократическом свободном мире, мировая практика говорит, что не должно быть запретов таких, человек должен иметь возможность выбрать, где ему удобнее, и не нужно таким образом отталкивать, скажем, этнических венгров, которые находятся у нас на Закарпатье, этнических болгар, которых у нас полно находится в Одесской области и т.д., мы все прекрасно понимаем, а вот для госслужащих нельзя даже обсуждать — только украинское гражданство.

Насколько вопрос гражданства — весомый аргумент как способ давления на политических оппонентов?

— Пока не было, после инцидента с Саакашвили станет. До этого у нас особенно никто не применял, Порошенко — первый, который к этому вообще инструменту обратился, так сказать, опробован был на депутате Артеменко, на Саакашвили уже применили, так сказать, всерьез. Да, после первых шагов, особенно после лишения гражданства Саакашвили, этот инструмент будет применяться в случае, если он не выйдет нашей власти боком. Тогда, конечно, об этом забудут.

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Напомним, нардеп Наталья Новак считает, что лишив Саакашвили гражданства, Порошенко признает, что дал его незаконно, а нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из политической легенды Саакашвили стал третьесортным политиком.