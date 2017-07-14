Гужва не связывает обыски в "Вестях" со своим делом

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва не связывает обыски в редакции "Радио Вести" со своим делом, однако не исключает, что такая связь может быть. Об этом он заявил, комментируя сегодняшние обыски в медиахолдинге "Вести".

Ранее в пятницу издание "Вести" сообщило, что в его офисе в торговом центре "Гулливер" в центре Киева представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована. Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, расположенных в ТРЦ "Гулливер", которые принадлежат Клименко, в том числе в редакции "Радио Вести".

"Обыски "Гулливера" начались, когда шел суд, поэтому деталей я не знаю. Знаю из новостей, что заблокирована редакция "Радио Вести". Которым сейчас угрожают отключить вещание, если они будут продолжать говорить об этом обыске. В целом, это продолжается праздник неслыханной свободы слова, о котором говорил Порошенко", — приводит слова Гужвы УНИАН.

Вместе с тем, главный редактор не связывает эти обыски со своим делом.

"Мне трудно сказать, связано ли это со мной. Не уверен. Сейчас у меня нет информации, связаны ли эти обыски с моим делом. А в целом понятно, что редакционная политика "Вестей" не нравится власти, и она организовала все это действо", — добавил Гужва.

В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.

Читайте также: Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

В конце июня обыски также прошли в здании интернет-издания "Страна.ua", в результате был задержан главный редактор издания Гужва по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 123 тысячи долларов. Рассмотрение жалобы прокуратуры должно состояться 14 июля.