Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко на своей странице в Facebook опубликовал пост – "своеобразное предупреждение многим, кто пытается использовать меня как коммуникатора или универсальное "бюро справок" – с просьбами познакомить, свести, завести и тому подобное".

Подобного рода просьбы и их последствия, отмечает он, стали занимать большую часть его личного времени, а иногда оборачиваться непредсказуемыми последствиями, вредящими годами проверенным отношениям.

Также политолог признал, что в последнее время пересмотрел большое количество своих жизненных установок.

"Например, именно я в свое время свел Игоря Гужву с Антоном Филипковским. Это произошло в январе 2017 года в холле гостиницы "Интерконтиненталь". Антон вышел сначала на меня (через друзей) и попросил о знакомстве с Игорем. Его лицо показалось мне знакомым – он подтвердил, что мы виделись лет 7-8 назад в Харькове, он тогда занимался бизнесом и входил в окружение одного из харьковских олигархов. Интерес к Игорю и "Стране" у Антона был абсолютно практичным и понятным – он сказал, что у него есть очень ценная информация и показал материалы, которые могли лечь в основу журналистского расследования по земельным аферам. Мне ничего не стоило сделать телефонный звонок Игорю и договориться о встрече. С тех пор с Антоном я не виделся", – сообщил эксперт.

В середине мая, а точнее 17 числа, продолжил он, "ему позвонил Игорь и попросил связаться с Антоном и передать ему настойчивую просьбу – не звонить больше со "стремными" предложениями. И что эти предложения, как выразился Игорь, могли быть "подставой" и провокацией".

strana.ua Игорь Гужва вышел на свободу

"Я выполнил просьбу, позвонил Антону, он показался расстроенным этими словами, говорил, что не хотел ничего плохого, и, очевидно, его неправильно поняли. Но сказал, что хочет еще раз встретиться с Игорем, чтобы прояснить ситуацию. Я передал просьбу Игорю и это был наш последний разговор об Антоне и с Антоном", – подчеркнул Бондаренко.

Судя по тому, что предложения от Антона Игорю взять деньги за снятие материалов о радикалах и Линько прозвучали 16 мая, а звонок от Игоря поступил 17 мая, то могу лишь предполагать, что именно Игорь имел в виду под "стремными" предложениями. И уж совсем сомнительно, что имея подозрения, он согласился бы брать деньги, указывает политолог.

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"Менее всего Антон Филипковский похож на какого-то Джеймса Бонда, чтобы в нем можно было заподозрить агента спецслужб. Скорее – типичный пиарщик, который зарабатывает на посредничестве при обмене информацией. Таких очень много в Киеве и становится еще больше. Неприятный осадок, связанный с косвенным, но вовлечением меня в это дело остается – Игоря считаю не только профессионалом высокого уровня, но и своим другом. Сегодня я думаю: а нужно ли было мне в свое время соглашаться на, казалось бы, простую просьбу об организации контакта?" – задается вопросом Бондаренко.

"А сколько раз люди, которым помогал в жизни, подставлял плечо, давал толчок в карьере, потом предавали? Я научился удалять их не только из ленты друзей в фейсбуке, но и из собственной памяти. Стоит грустить по тем, кто не выдержал испытания дружбой и выбрал, скажем, карьеру (особенно тогда, когда общаться со мной для многих стало опасно – ведь можно было не вписаться в рамки лояльности к новой власти)?" – добавил эксперт.

Он также сам ответил на вопрос, почему написал свой пост.

"В течение последних двух дней – около десяти звонков с просьбами о том, чтобы устроить те или иные встречи – от "завести к министру" до "устроить в детский сад". А еще – звонки от малознакомых людей с просьбой решить их проблемы – в основном финансового характера (и обидами после того, как я говорю, что эти проблемы вне моей компетенции и моих возможностей)", – написал политолог.

Бондаренко подчеркивает, что в в ближайший месяц (а может и больше – билеты обычно беру в одну сторону) будет за пределами Украины.

"Как говорил Козьма Прутков, "если у вас есть фонтан – заткните его: дайте отдохнуть и фонтану!" Поэтому на звонки отвечать не буду. На встречу приходить не буду. Комментарии давать не буду. Буду общаться через фейсбук. Надеюсь, закончу очередную книгу – морской климат, как правило, вдохновляет…

А в дальнейшем вынужден ограничить круг общения – и чтобы не повторять досадные ошибки, и просто – чувствую, как съедается время. Это не значит, что я стану мизантропом и перестану помогать людям. Наверное, просто для самого себя нужно установить определенные фильтры и границы, благодаря которым потом не будут страдать близкие и не будет неприятного ощущения…", – подытожил эксперт.