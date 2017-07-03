Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

Евгений Стримов, РИА Новости Украина
Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко на своей странице в Facebook опубликовал пост – "своеобразное предупреждение многим, кто пытается использовать меня как коммуникатора или универсальное "бюро справок" – с просьбами познакомить, свести, завести и тому подобное".
Подобного рода просьбы и их последствия, отмечает он, стали занимать большую часть его личного времени, а иногда оборачиваться непредсказуемыми последствиями, вредящими годами проверенным отношениям.
Также политолог признал, что в последнее время пересмотрел большое количество своих жизненных установок.
"Например, именно я в свое время свел Игоря Гужву с Антоном Филипковским. Это произошло в январе 2017 года в холле гостиницы "Интерконтиненталь". Антон вышел сначала на меня (через друзей) и попросил о знакомстве с Игорем. Его лицо показалось мне знакомым – он подтвердил, что мы виделись лет 7-8 назад в Харькове, он тогда занимался бизнесом и входил в окружение одного из харьковских олигархов. Интерес к Игорю и "Стране" у Антона был абсолютно практичным и понятным – он сказал, что у него есть очень ценная информация и показал материалы, которые могли лечь в основу журналистского расследования по земельным аферам. Мне ничего не стоило сделать телефонный звонок Игорю и договориться о встрече. С тех пор с Антоном я не виделся", – сообщил эксперт.
В середине мая, а точнее 17 числа, продолжил он, "ему позвонил Игорь и попросил связаться с Антоном и передать ему настойчивую просьбу – не звонить больше со "стремными" предложениями. И что эти предложения, как выразился Игорь, могли быть "подставой" и провокацией".
"Я выполнил просьбу, позвонил Антону, он показался расстроенным этими словами, говорил, что не хотел ничего плохого, и, очевидно, его неправильно поняли. Но сказал, что хочет еще раз встретиться с Игорем, чтобы прояснить ситуацию. Я передал просьбу Игорю и это был наш последний разговор об Антоне и с Антоном", – подчеркнул Бондаренко.
Судя по тому, что предложения от Антона Игорю взять деньги за снятие материалов о радикалах и Линько прозвучали 16 мая, а звонок от Игоря поступил 17 мая, то могу лишь предполагать, что именно Игорь имел в виду под "стремными" предложениями. И уж совсем сомнительно, что имея подозрения, он согласился бы брать деньги, указывает политолог.
Читайте также: Соцсети: "Страна", залог, Гужва
"Менее всего Антон Филипковский похож на какого-то Джеймса Бонда, чтобы в нем можно было заподозрить агента спецслужб. Скорее – типичный пиарщик, который зарабатывает на посредничестве при обмене информацией. Таких очень много в Киеве и становится еще больше. Неприятный осадок, связанный с косвенным, но вовлечением меня в это дело остается – Игоря считаю не только профессионалом высокого уровня, но и своим другом. Сегодня я думаю: а нужно ли было мне в свое время соглашаться на, казалось бы, простую просьбу об организации контакта?" – задается вопросом Бондаренко.
"А сколько раз люди, которым помогал в жизни, подставлял плечо, давал толчок в карьере, потом предавали? Я научился удалять их не только из ленты друзей в фейсбуке, но и из собственной памяти. Стоит грустить по тем, кто не выдержал испытания дружбой и выбрал, скажем, карьеру (особенно тогда, когда общаться со мной для многих стало опасно – ведь можно было не вписаться в рамки лояльности к новой власти)?" – добавил эксперт.
Он также сам ответил на вопрос, почему написал свой пост.
"В течение последних двух дней – около десяти звонков с просьбами о том, чтобы устроить те или иные встречи – от "завести к министру" до "устроить в детский сад". А еще – звонки от малознакомых людей с просьбой решить их проблемы – в основном финансового характера (и обидами после того, как я говорю, что эти проблемы вне моей компетенции и моих возможностей)", – написал политолог.
Бондаренко подчеркивает, что в в ближайший месяц (а может и больше – билеты обычно беру в одну сторону) будет за пределами Украины.
"Как говорил Козьма Прутков, "если у вас есть фонтан – заткните его: дайте отдохнуть и фонтану!" Поэтому на звонки отвечать не буду. На встречу приходить не буду. Комментарии давать не буду. Буду общаться через фейсбук. Надеюсь, закончу очередную книгу – морской климат, как правило, вдохновляет…
А в дальнейшем вынужден ограничить круг общения – и чтобы не повторять досадные ошибки, и просто – чувствую, как съедается время. Это не значит, что я стану мизантропом и перестану помогать людям. Наверное, просто для самого себя нужно установить определенные фильтры и границы, благодаря которым потом не будут страдать близкие и не будет неприятного ощущения…", – подытожил эксперт.