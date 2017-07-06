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    Ополченцы, поддерживаемые РФ, ответственны за гибель украинцев - Госдеп

    (обновлено: )21724
    Представитель госдепартамента Хизер Науэрт подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжает беспокоить ситуация с безопасностью в Донбассе.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина. Соединенные Штаты дорожат теплыми отношениями с правительством Украины и отказываться от них не собираются, заявила в рамках регулярного брифинга представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

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    Также, по ее словам, США продолжает беспокоить ситуация с безопасностью в Донбассе.

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    "Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму. Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией с безопасностью в Донбассе. Мы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев. И я не представляю, что мы откажемся от этой позиции", — ответила она на вопрос журналиста, могут ли США отказаться от поддержки Украины после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Германии на полях саммита G20.

    "У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно", — подчеркнула она.

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    Киев, США и ЕС обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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