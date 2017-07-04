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    Минобороны уверяет ОБСЕ, что делает все для деэскалации в Донбассе

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    Первый заместитель министра обороны отметил, что деятельность вооруженных сил Украины направлена на выполнение минских договоренностей и деэскалацию конфликта.
    Сотрудники ОБСЕ в Авдеевке
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Первый заместитель министра обороны Иван Руснак заверил главу СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана, что деятельность ВСУ направлена на выполнение минских соглашений и деэскалацию конфликта в Донбассе, сообщает по итогам их встречи пресс-служба Минобороны Украины.

    Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и механизмы сотрудничества со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

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    AP Photo/Pool
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    "Первый заместитель министра обороны Украины отметил, что деятельность вооруженных сил Украины направлена на выполнение минских договоренностей и деэскалацию конфликта, подчеркнул, что украинская сторона и в дальнейшем будет способствовать мониторинговой и верификационной деятельности миссии", — говорится в сообщении.

    Руснак утверждает, что вооруженные силы Украины придерживаются требований минских договоренностей, отвечая огнем только тогда, когда есть угроза жизни украинских военнослужащих и гражданского населения.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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