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    Дата разговора лидеров "нормандской четверки" не согласована - Кремль

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (31)

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    На данный момент дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Украине не согласована, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
    Владимир Путин и Юрий Ушаков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, ФРГ, Франция) по урегулированию ситуации в Украине не согласована, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Военнослужащий на блокпосту в районе поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Украине предложили усилить "нормандский формат". Для надежности?

    "Пока еще не согласовано время. Да, я говорил (о конце июня), было такое стремление договориться между лидерами, учитывая графики. Но на сегодня, на данный момент пока не согласована", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, согласована ли дата телефонного разговора лидеров "нормандского формата".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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