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    Россия

    Россия призвала не абсолютизировать "нормандский формат"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (30)

    (обновлено: )15110
    Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин подчеркнул, что судьбу Украины должен решать только ее народ, а окончательное слово остается за контактной группой.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина. Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин призывает не абсолютизировать "нормандский формат" (Франция, Германия, Украина и Россия) по урегулированию ситуации в Донбассе.

    Военнослужащий на блокпосту в районе поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Относительно значения "нормандского формата". Он продолжает играть важную роль – благодаря ему был разработан известный минский "Комплекс мер", который остается основой урегулирования. Вместе с тем, не надо абсолютизировать сам формат. Его предназначение – помочь украинским участникам конфликта сблизить позиции. Это не орган для принятия самих решений", — сказал Карасин в интервью газете "Известия".

    Как подчеркнул дипломат, окончательное слово остается за контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться по взаимоприемлемым путям решения проблем.

    "Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать", — отметил Карасин.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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