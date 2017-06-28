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    Лавров: я не слышал о планах встречи "нормандской четверки" на полях G20

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (29)

    (обновлено: )20410
    Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим германским коллегой, организационные вопросы решаются соответствующими протокольными службами.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно по поводу возможных планов проведения встречи в формате "нормандской четверки" в ходе саммита G20.

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    "Относительно "нормандской четверки"… О таких планах, по крайней мере я, не слышал. Есть высказывания в пользу того, чтобы с учетом результатов последних президентских выборов во Франции, избрания нового президента состоялся контакт, по крайней мере, по телефону. Я думаю, что организационные вопросы решаются соответствующими протокольными службами", — сказал Лавров на пресс-конференции со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем в Краснодаре.

    Также Лавров уточнил, что Россия поднимет вопрос о безальтернативности минских соглашений по Украине на следующей встрече "нормандской четверки" на высшем уровне.

    В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры по Украине в "нормандском формате" должны пройти в последние дни июня или в первые числа июля.

    Саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина организует телефонную конференцию стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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