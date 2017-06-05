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    Россия

    Попытки НАТО изменить баланс сил в Европе дестабилизируют ситуацию - Лавров

    (обновлено: )22130
    По Сергея Лаврова, такие действия НАТО, "противоречащие решениям саммитов ОБСЕ и саммитов Россия-НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности, напрямую затрагивают национальные интересы России и Белоруссии".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Предпринимаемые странами НАТО попытки изменить существующий баланс сил в Европе, наращивание военного потенциала, создание систем противоракетной обороны США — все это дестабилизирует ситуацию на европейском континенте, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight
    Белый дом сообщил, когда США и НАТО обсудят политику в отношении РФ

    "Мы вынуждены констатировать, что предпринимаемые попытки изменить существующий баланс сил в Европе, беспрецедентное с момента окончания холодной войны наращивание потенциала блока, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, как и продолжающееся создание американской системы противоракетной обороны и ее европейского сегмента дестабилизируют ситуацию на европейском континенте", — сказал Лавров, открывая встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

    По словам Лаврова, такие действия, "противоречащие решениям саммитов ОБСЕ и саммитов Россия-НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности, напрямую затрагивают национальные интересы России и Белоруссии".

    "В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствуют белорусские друзья, приобретают особое значение", — констатировал российский министр.

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