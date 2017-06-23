Лавров: сообщения о том, что "Минск" себя исчерпал слышны в основном из Киева

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Сообщения о том, что минские соглашения по Украине себя исчерпали и необходимо переходить к другому формату, слышны в основном из Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не слышал серьезных разговоров о том, что минские соглашения себя исчерпали. Несерьезных – много. В основном они слышатся из Киева", — сказал Лавров в интервью белорусским СМИ.

Он отметил, что практически с самого момента подписания минских соглашений украинские руководители стали искать предлоги, чтобы их не выполнять. По словам Лаврова, без проведения политических реформ, которые включали бы в себя амнистию, закон об особом статусе Донбасса, закрепленный в Конституции на постоянной основе, проведение выборов под контролем ОБСЕ прежде, чем Киев установит полный контроль над этим регионом, невозможно гарантировать безопасность тех людей, которые сейчас руководят отдельными районами Донецкой и Луганской областей и "которые возглавили протест против незаконного государственного переворота, осуществленного, прежде всего, с помощью неонацистских элементов".

"Поэтому гарантии в виде особого статуса, в виде амнистии, в виде выборов, которые должны действительно отражать волю проживающих на этих территориях людей, — они абсолютно неизбежны, неотъемлемы, и именно они закреплены в минских договоренностях как условия восстановления полного контроля киевских властей над всем этим регионом", — добавил Лавров.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что минские соглашения должны работать, пока не будут исчерпаны все возможности для их реализации.

Президент Петр Порошенко заявлял о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход ВСУ к формату "воинской операции".