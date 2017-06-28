Украина готовит телефонную конференцию в "нормандском формате"

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина организует телефонную конференцию стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом он заявил в Риме, находясь в Италии с двухдневным рабочим визитом, сообщает Радио Свобода.

По словам Климкина, телефонная конференция между главными представителями Украины, России, Германии и Франции должна состояться в ближайшее время, "речь идет о считанных днях".

Он отметил, что на телефонную дискуссию Киев "выносит четкий вопрос: Россия больше не должна иметь возможности нарушать Минские соглашения".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля.