Разговор "нормандской четверки" пройдет на следующей неделе – Порошенко

КИЕВ, 22 июн – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и РФ) пройдут на следующей неделе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы готовимся к телефонным переговорам на уровне лидеров в "нормандском формате" на следующей неделе", — сказал Порошенко журналистам в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами Украины, Германии и РФ перед саммитом "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.