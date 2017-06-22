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    Разговор "нормандской четверки" пройдет на следующей неделе – Порошенко

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (24)

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    Петр Порошенко готовимся к телефонным переговорам на уровне лидеров в "нормандском формате" на следующей неделе, сообщил глава украинского государства.
    Петр Порошенко на саммите Украина-ЕС в Брюсселе
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 22 июн – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и РФ) пройдут на следующей неделе, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Алексей Якубин
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    Нормандский формат. Франция может взять на себя роль Германии - Якубин

    "Мы готовимся к телефонным переговорам на уровне лидеров в "нормандском формате" на следующей неделе", — сказал Порошенко журналистам в Брюсселе.

    Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами Украины, Германии и РФ перед саммитом "большой двадцатки", который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностейо прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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