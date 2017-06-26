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    Макрон анонсировал сроки переговоров в "нормандском формате"

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    "Нормандские переговоры" по Донбассу (26)

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    Макрон заявил, что встреча может состояться до саммита G20, который запланирован на 7-8 июля: "Следующая встреча в "нормандском формате" должна состояться в последние дни июня или первые дни июля".
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля.

    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Встреча Порошенко и Макрона в Париже: первые фото

    Об этом он сказал после встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко, которая прошла в понедельник в Париже.

    Макрон заявил журналистам, что встреча может состояться до саммита G20, который запланирован на 7-8 июля.

    "Следующая встреча в "нормандском формате" должна состояться в последние дни июня или первые дни июля", — добавил французский лидер.

    Он отметил, что намерен предложить участникам переговоров ряд мер, в том числе связанных с отводом вооружения, которые позволят "продвигаться" в решении украинского кризиса.

    Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко пребывает с визитом во Франции.

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