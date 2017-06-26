Макрон анонсировал сроки переговоров в "нормандском формате"

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ближайшие переговоры по Украине в "нормандском формате" состоятся в последние дни июня или первые дни июля.

Об этом он сказал после встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко, которая прошла в понедельник в Париже.

Макрон заявил журналистам, что встреча может состояться до саммита G20, который запланирован на 7-8 июля.

"Следующая встреча в "нормандском формате" должна состояться в последние дни июня или первые дни июля", — добавил французский лидер.

Он отметил, что намерен предложить участникам переговоров ряд мер, в том числе связанных с отводом вооружения, которые позволят "продвигаться" в решении украинского кризиса.

Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко пребывает с визитом во Франции.