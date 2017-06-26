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    Фотоленты

    Встреча Порошенко и Макрона в Париже: первые фото

    (обновлено: )79
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    УНИАН
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    УНИАН
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    УНИАН
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    УНИАН

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    В Елисейском дворце в Париже проходит первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона.

    Встреча Петра Порошенко с Эммануелем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Порошенко стоит ждать от Макрона инициатив по Донбассу — Кирюхин

    Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с Макроном, премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

    Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

    На минувшей неделе Порошенко обсудил пути решения украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей с Макроном Киев планирует завершить координацию позиций с западными партнерами по прекращению конфликта в Донбассе, чтобы уже на этой неделе провести первые телефонные переговоры в "нормандском формате" (РФ, Германия, Франция и Украина) в новом составе — Францию вместо бывшего президента Франсуа Олланда будет представлять Макрон.

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