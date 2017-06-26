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    Порошенко заявил о подготовке "формулы Макрона" по Донбассу

    (обновлено: )242734
    Петр Порошенко по итогам встречи с французским коллегой сообщил, что будет предоставлен план "принесения мира и деоккупации востока Украины".
    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    REUTERS Philippe Wojazer
    Встреча Порошенко и Макрона в Париже: первые фото

    "Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формулы Макрона". Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", — сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции.

    Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита также предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

    Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

    На минувшей неделе Порошенко обсудил пути решения украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей с Макроном Киев планирует завершить координацию позиций с западными партнерами по прекращению конфликта в Донбассе, чтобы уже на этой неделе провести первые телефонные переговоры в "нормандском формате" (РФ, Германия, Франция и Украина) в новом составе — Францию вместо бывшего президента Франсуа Олланда будет представлять Макрон.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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