Порошенко заявил о подготовке "формулы Макрона" по Донбассу

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в "нормандском формате", который может получить название "формулы Макрона".

"Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений "нормандского формата", возможно, они будут иметь название "формулы Макрона". Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины", — сказал Порошенко в понедельник на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом Франции.

Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита также предусмотрены встречи Порошенко с премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.

Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

На минувшей неделе Порошенко обсудил пути решения украинского кризиса с президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Встречей с Макроном Киев планирует завершить координацию позиций с западными партнерами по прекращению конфликта в Донбассе, чтобы уже на этой неделе провести первые телефонные переговоры в "нормандском формате" (РФ, Германия, Франция и Украина) в новом составе — Францию вместо бывшего президента Франсуа Олланда будет представлять Макрон.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.