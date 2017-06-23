Дело Гужвы доведут до логического завершения - МВД

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. С задержанным по подозрению во взятке главным редактором интернет-издания "Страна.ua" Игорем Гужвой проводятся следственные действия, сообщил замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян, уточнив, что "дело будет доведено до логического завершения".

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

"Вчера (в четверг) прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Нацполиции города Киева были задержаны два преступника, которые требовали взятку у народного депутата Линько (Дмитрий Линько — депутат от "Радикальной партии"). На передаче 10 тысяч долларов они были задержаны по статье 208 УПК. Сейчас идут следственные действия", — сказал Троян в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.

По его словам, депутат обратился к правоохранителям еще 31 марта 2017 года. "За три месяца проведены следственные и негласные следственные действия, и данное дело, я думаю, дойдет до логического завершения", — добавил замминистра.

В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов о власти налоговая пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы в Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора издания "Вести".