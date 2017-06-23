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    Политика

    Дело Гужвы доведут до логического завершения - МВД

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (65)

    (обновлено: )9901
    Вадим Троян отметил, что накануне "были задержаны два преступника, которые требовали взятку у народного депутата Дмитрия Линько". Сам нардеп обратился к правоохранителям еще в марте.
    Вадим Троян. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. С задержанным по подозрению во взятке главным редактором интернет-издания "Страна.ua" Игорем Гужвой проводятся следственные действия, сообщил замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян, уточнив, что "дело будет доведено до логического завершения".

    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Страна
    Как обыскивали Гужву и его "Страну"

    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

    "Вчера (в четверг) прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Нацполиции города Киева были задержаны два преступника, которые требовали взятку у народного депутата Линько (Дмитрий Линько — депутат от "Радикальной партии"). На передаче 10 тысяч долларов они были задержаны по статье 208 УПК. Сейчас идут следственные действия", — сказал Троян в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.

    По его словам, депутат обратился к правоохранителям еще 31 марта 2017 года. "За три месяца проведены следственные и негласные следственные действия, и данное дело, я думаю, дойдет до логического завершения", — добавил замминистра.

    В апреле Гужва заявлял, что из-за публикации им критических материалов о власти налоговая пытается сфабриковать против него новое уголовное дело. Также в отношении Гужвы в Украине уже было заведено одно уголовное дело за неуплату налогов на должности главного редактора издания "Вести".

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