наверх
23.06.201711:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    За Гужвой следили три месяца - полиция

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (61)

    (обновлено: )16601
    Как заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, правоохранители уже почти три месяца ведут дело, в котором фигурирует Игорь Гужва.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

     

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько пожаловался полиции на издание "Страна" еще 31 марта – и правоохранители уже почти три месяца ведут дело, в котором фигурирует Игорь Гужва. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Страна
    Как обыскивали Гужву и его "Страну"

    Так, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил: "Вчера ночью была вскрыта очередная кремлевская консерва, которая брала взятки за то, чтобы публиковать многочисленные фейки в средствах массовой информации".

    "Господин Вадим, сообщите нам об этой успешной операции. В каком состоянии сейчас расследование, кто был задействован и каковы последующие действия по отстаиванию информационного пространства нашего государства?", – попросил он.

    Троян ответил: "Да, вчера прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Национальной полиции в Киеве задержаны два злодея, которые требовали взятку у народного депутата Линько. На передаче 10 тысяч гривен… простите, долларов, задержаны в порядке статьи 208 КПУ Украины. Сейчас ведутся следственные действия".

    "Благодаря тому, что депутат к нам обратился еще 31 марта, за три месяца проведены негласные следственные действия и данное дело, я думаю, дойдет до логического конца", — заявил заместитель главы МВД под аплодисменты в зале.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Погибший боец АТО Дмитрий Смирнов
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Администрация президента Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против