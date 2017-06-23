За Гужвой следили три месяца - полиция

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько пожаловался полиции на издание "Страна" еще 31 марта – и правоохранители уже почти три месяца ведут дело, в котором фигурирует Игорь Гужва. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Так, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил: "Вчера ночью была вскрыта очередная кремлевская консерва, которая брала взятки за то, чтобы публиковать многочисленные фейки в средствах массовой информации".

"Господин Вадим, сообщите нам об этой успешной операции. В каком состоянии сейчас расследование, кто был задействован и каковы последующие действия по отстаиванию информационного пространства нашего государства?", – попросил он.

Троян ответил: "Да, вчера прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Национальной полиции в Киеве задержаны два злодея, которые требовали взятку у народного депутата Линько. На передаче 10 тысяч гривен… простите, долларов, задержаны в порядке статьи 208 КПУ Украины. Сейчас ведутся следственные действия".

"Благодаря тому, что депутат к нам обратился еще 31 марта, за три месяца проведены негласные следственные действия и данное дело, я думаю, дойдет до логического конца", — заявил заместитель главы МВД под аплодисменты в зале.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.