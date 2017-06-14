Суд ООН подтвердил график рассмотрения дела "Украина против России"

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Международный суд ООН подтвердил график дальнейшего рассмотрения обвинений о нарушении со стороны России двух конвенции ООН. Согласно этому графику, обнародованному на сайте суда, в распоряжении Украины есть год для представления документов о действиях российской стороны.

"Постановлением от 12 мая 2017 президент (Международного суда ООН) назначил 12 июня 2018 года и 12 июля 2019 года как соответствующие сроки для подачи меморандума Украины и контрмеморандума Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Таким образом, позиция обеих сторон будет у суда 12 июля 2019. Далее суд должен определить новый график для предоставления сторонами комментариев на позиции друг друга. Таким образом, суд подтвердил график процесса, который был согласован еще во время заседания 12 мая.

Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав, что имеет юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

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После этого суд объявил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения предупредительных мероприятий по конвенции о запрете финансирования терроризма и из-за этого отказался утверждать меры по этой конвенции.

Вместе с тем суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.