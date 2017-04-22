Зеркаль: на подготовку меморандума для суда ООН уйдет 8 месяцев

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что на подготовку меморандума для Международного суда ООН со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации может уйти 8 месяцев.

Зеркаль отметила, что с началом процесса в рамках иска Украины против России в Международный суд Организации Объединенных Наций, кроме политической площадки для дискуссий, которой служат переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, появилась еще юридическая площадка, которой является суд.

"Конечно, они между собой коррелируют", — отметила замминистра в эфире "5 канала".

"Мы должны исходить из того, что сейчас мы уже создали две плоскости: политическую и юридическую плоскость для дискуссий. Следующие полгода, может месяцев восемь, мы будем заниматься как раз подготовкой юридических доказательств и формировать свою позицию для представления основного меморандума в Гааге", — сообщила Зеркаль.

При этом, говоря о РФ и Крыме, она подчеркнула, что "нет сейчас такой площадки юридической, на которой мы можем привлечь Россию в полной мере к ответственности без ее согласия".

Вместе с тем, Зеркаль объяснила, что украинская сторона исходила из того, что лучше использовать имеющиеся инструменты, чем ничего вообще не делать.

Говоря об иске Украины против России в части, касающейся конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заместитель главы МИД сказала, что промежуточное решение суда ООН было "в полном объеме в нашу пользу".

Относительно промежуточного решения суда в части конвенции о предотвращении финансирования терроризма представитель МИД отметила, что "доказательства, о которых говорится в приказе суда, они касаются намерений, что судьи не увидели связи между поставками оружия, жертвами гражданского населения и целью — запугиванием или принуждением правительства делать что-либо или не делать".

"В общем смысле, если посмотреть на решение по запрету финансирования терроризма, то суд принял во внимание все доводы Украине, но не пошел дальше в введении временных предупредительных мер. Таким образом, с одной стороны, поддержав нашу юридическую позицию, а с другой — не сделав шага для того, чтобы не раздражать другую сторону", — заявила Зеркаль.

Зеркаль считает, что, если ничего не делать, то все будет ухудшаться.

"Мы исходим из другой логики. Мы добавили себе инструмент юридического давления. И собираемся его использовать, и собираемся обеспечивать мониторинг имплементации решения суда, и собираемся быть в постоянной коммуникации как с судом, так и с Советом безопасности ООН", — добавила она.

Заместитель министра напомнила, что 12 мая в Гааге будет определяться график слушаний в деле по иску Украины против России.

"Нас собирает президент суда, с которым у нас будет как раз дискуссия по всем процессуальным вопросам. Еще существует возможность, что россияне могут попросить быстрого рассмотрения вопроса полной юрисдикции. И у них есть такое право, даже не ожидая наш меморандум, но все же, мне кажется, что они будут исходить из той же логики, которую они применяли в грузинской деле. Они будут ждать, пока мы подадим полный меморандум с доказательствами, потом им потребуется некоторое время для того, чтобы они изучили этот меморандум, и они выйдут с требованием о рассмотрении юрисдикции", — отметила Зеркаль.

Также она выразила убеждение, что дело начнет рассматриваться в следующем году, ориентировочно летом.

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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Во вторник, 7 марта, представители РФ в Суде отвергли все обвинения Украины, они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.

МИД РФранее заявил, что Украина использует суд в Гааге для политизированных обвинений.