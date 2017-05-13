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    Политика

    Суд ООН определил график рассмотрения дела Украины против России

    (обновлено: )12202
    Согласно информации, Украина должна подать свой письменный меморандум до 12 июня 2018 года, Российская Федерация свой контр-меморандум - до 12 июля 2019 года.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Украина должна до 12 июня 2018 года подать в Международный суд Организации Объединенных Наций меморандум со всеми доказательствами преступлений Российской Федерации с 2014 года. Об этом говорится в заявлении МИД.

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    Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, 12 мая в Гааге состоялось совещание делегаций сторон по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН под председательством председателя суда Ронни Абрахама. По результатам совещания определен график дальнейших процедур по делу. 

    "Украина должна подать свой письменный меморандум до 12 июня 2018 года, Российская Федерация свой контр-меморандум — до 12 июля 2019 года", — подчеркнули в МИД. 

    В связи с этим сказано, что сроки подачи Украиной меморандума — 13 месяцев — соответствуют общему намерению украинской стороны.

    Также сказано, что результаты заседания, носившего процедурный характер, будут оформлены приказом председателя Суда.

    Ранее Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации, хотя и не те, на которых настаивал Киев.

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