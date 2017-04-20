Украина против РФ суд ООН. Эксперт оценивает промежуточное решение

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Международный суд ООН 19 апреля огласил свое решение по делу "Украина против России". Суд в Гааге не будет вводить меры против России по запросу Киева.

Согласно мнению судей, доказательства Украины о финансировании Россией терроризма — недостаточны. Суд решил, что Украина не доказала, что Россия нарушила статью 2 Международной конвенции по борьбе с терроризмом. А именно — не указала наличие мотива в действиях России по финансированию террористов на востоке Украины.

Зато Международный суд постановил, что Россия должна снять ограничения по правам крымских татар. Суд обязал Россию возобновить Меджлис крымско-татарского народа и прекратить дискриминацию меньшинств.

Является ли такое решение Международного суда ООН позитивным для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил кандидат юридических наук, эксперт Украинского института будущего по программам реформирования правоохранительной и судебной систем Александр Евсеев.

Насколько важно для Украины с правовой точки зрения сегодняшнее решение суда в Гааге?

— Я хотел бы сразу подчеркнуть, что сегодня Международный суд ООН принял так называемое промежуточное решение. Иными словами, никакого отрицательного решения, удовлетворения или неудовлетворения всей полноты, всего спектра украинских требований Международный суд еще не принял. Более того, принятие окончательного решения по делу Украины против России может занять годы. Например, в деле "Грузия против России" суду понадобилось три года, чтобы принять окончательное решение. Второй момент заключается в том, что сегодня Международный суд ООН вынес промежуточное решение, касаемо только лишь так называемых временных мер.

Международный суд налагает на государство, иногда только на государство-ответчика, иногда и на государство-истца, и на государство-ответчика, налагает некие временные меры, которых обязано придерживаться государство или оба государства до того момента, пока суд не примет окончательного решения, а, повторюсь, это может занять несколько лет. Украина ходатайствовала о назначении таких временных мер в отношении РФ и, действительно, временные меры в отношении Конвенции о запрещении всех форм расовой дискриминации Международный суд ООН против России принял, и это маленькая промежуточная победа Украины. В частности, Международный суд ООН сегодняшним решением постановил, что впредь, в будущем до принятия окончательного решения РФ обязана воздерживаться от дискриминации крымско-татарского народа и, в частности, воссоздать Меджлис, и РФ, коль скоро она имеет эффективный контроль над Крымом, обязана обеспечить учебу ребят, которые желают учиться в Крыму на украинском языке. С этой точки зрения, это некое обязательство, которое наложено в силу сегодняшнего решения Международным судом ООН на РФ.

Это решение суда о Меджлисе, в отношении крымских татар является обязательным к исполнению?

— Любое решение Международного суда ООН, как промежуточное о временных мерах, так и окончательное, которым спор разрешается, по сути, является обязательным, и если государство нарушает это решение, то тут могут включиться самые разные механизмы. Правда, нужно помнить, что РФ является членом Совета безопасности ООН, поэтому, в принципе, может заблокировать любое решение Совбеза, в том числе, и то, которым она будет осуждена за неисполнение промежуточных временных мер по промежуточным решениям Международного суда.

Украина не смогла доказать, что РФ причастна к финансированию терроризма. Что помешало украинским юристам подготовить основательную доказательную базу, чего не доработали или не захотели?

— Тут надо понимать две вещи. Первая вещь отличается в том, что Международный суд ООН не отказал полностью требованиям Украины привлечь РФ за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а только отказался применить временные меры на основании этой конвенции.

Также Международный суд ООН, в отличие от прессы, в отличие просто от юристов-международников оценивает не социальный конфликт между Украиной и Россией как таковой, а он оценивает с точки зрения конкретных занудных юридических процедур и своей прецедентной практики, которая уже сложилась за 60 лет его функционирования. Для того чтобы наложить временные меры, необходимо было доказать тот факт, что неналожение этих временных мер может повлечь за собой невосполнимый, непоправимый ущерб для Украины. В данном случае, коль скоро война идет три года, коль скоро уже разрушены определенные материальные, культурные ценности, и мы заплатили 10 тысяч человеческих жизней за этот конфликт, говорить о том, что наложение каких-то временных мер поможет нам, так сказать, восполнить эти непоправимые потери, конечно, ни в коем случае нельзя. Поэтому Международный суд специально оговорился, что в данном случае наиболее подходящим средством для Украины в сфере борьбы с финансированием терроризма будет не столько привлечение РФ в качестве ответчика по этой конвенции, сколько соблюдение всего спектра Минских договоренностей, в которых, надо сказать, Россия действует не как участница, а всего лишь как посредник.

Напомним, политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что позитивное для Украины решение Международного суда ООН повлияет на санкционный режим в отношении РФ.