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    Политика

    Янукович "вернулся" в Киев

    (обновлено: )11131
    Снимок с изображением бывшего президента Виктора Януковича разместила в соцсети журналист Елена Кисиль. Она увидела данный баннер возле метро "Черниговская" в Киеве.
    Билборд с изображение Виктора Януковича в Киеве
    facebook.com/elena.kysil

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Билборд с изображением бывшего президента Виктора Януковича заметили возле станции метро "Черниговская" в Киеве.

    Снимок разместила на своей странице в Facebook журналист Елена Кисиль.

    "Киев. Новороссийская площадь (метро "Черниговская"). Наши дни. "Соскучились? Соскучились? Соскучились?" — сказал бы Мориарти (персонаж цикла произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе — Ред.)", — написала она.

    Елена Кисиль/Facebook, 13 июня 2017

    Как ранее сообщил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир, если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Виктора Януковича, он готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта.

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