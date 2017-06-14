Янукович "вернулся" в Киев

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Билборд с изображением бывшего президента Виктора Януковича заметили возле станции метро "Черниговская" в Киеве.

Снимок разместила на своей странице в Facebook журналист Елена Кисиль.

"Киев. Новороссийская площадь (метро "Черниговская"). Наши дни. "Соскучились? Соскучились? Соскучились?" — сказал бы Мориарти (персонаж цикла произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе — Ред.)", — написала она.

Елена Кисиль/Facebook, 13 июня 2017

Как ранее сообщил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир, если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Виктора Януковича, он готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта.