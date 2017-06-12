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    ГПУ объявила о подозрении экс-министру времен Януковича

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    Бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку и еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества.
    Николай Присяжнюк
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку объявлено о подозрении в незаконной приватизации одного из помещений в центре Киева, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    "Бывшему министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Присяжнюку и еще двум лицам сообщено о подозрении в совершении незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества — помещения, принадлежавшего министерству аграрной политики и продовольствия Украины", — написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

    Пост Ларисы Сарган в Facebook

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    Ранее экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий в интервью поделился информацией о местонахождении бывших министров времен президентства Виктора Януковича. По его словам, из бывшего правительства он поддерживает связь с единицами, в частности, с экс-министром экологии Николаем Злочевским, экс-министром финансов Юрием Колобовым и экс-министром сельского хозяйства Николаем Присяжнюком.

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