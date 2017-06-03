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    Общество

    ГПУ работает с США по делам Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (591)

    (обновлено: )6201
    Как отметили в ГПУ, "в уголовных процессах в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича Генеральная прокуратура Украины сотрудничает с компетентными органами США".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины работает с компетентными органами США по расследованию производств в отношении бывшего президента Украины Виктора Янукови, сообщает УНН со ссылкой на ГПУ.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
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    "В уголовных процессах в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича Генеральная прокуратура Украины сотрудничает с компетентными органами США предусмотренным УПК Украины способом (международное сотрудничество)", — пишет издание.

    Также сообщается, что вопросы международно-правового сотрудничества между Украиной и США урегулированы договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1998 года, а центральными органами по вопросам сотрудничества во время досудебного расследования в уголовном производстве является ГПУ и министр юстиции США.

    "Учитывая указанное, все запросы украинских органов следствия о правовой помощи в уголовных процессах, адресованные компетентным органам США, направляются Генеральной прокуратурой Украины в Департамент юстиции США", — сообщили изданию в ГПУ.

    Как сообщалось ранее, по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича уже были допрошены министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

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