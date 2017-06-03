ГПУ работает с США по делам Януковича

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины работает с компетентными органами США по расследованию производств в отношении бывшего президента Украины Виктора Янукови, сообщает УНН со ссылкой на ГПУ.

"В уголовных процессах в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича Генеральная прокуратура Украины сотрудничает с компетентными органами США предусмотренным УПК Украины способом (международное сотрудничество)", — пишет издание.

Также сообщается, что вопросы международно-правового сотрудничества между Украиной и США урегулированы договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1998 года, а центральными органами по вопросам сотрудничества во время досудебного расследования в уголовном производстве является ГПУ и министр юстиции США.

"Учитывая указанное, все запросы украинских органов следствия о правовой помощи в уголовных процессах, адресованные компетентным органам США, направляются Генеральной прокуратурой Украины в Департамент юстиции США", — сообщили изданию в ГПУ.

Как сообщалось ранее, по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича уже были допрошены министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.