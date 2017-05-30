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    Шкиряк заявил о скором блокировании доступа к сайтам ЛНР и ДНР

    Тема:

    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина" (679)

    (обновлено: )34201
    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк также сообщил о "категорической поддержке инициативы" Ирины Геращенко о блокировании сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил о скорой реализации инициативы по блокированию сайтов самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

    Третья годовщина ЛДНР
    РИА Новости Украина
    Три года с момента создания ДНР и ЛНР

    Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что Киев должен заблокировать все сайты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    "Категорически поддерживаем инициативу Ирины Геращенко о немедленном блокировании", — написал Шкиряк во вторник в Facebook, уточнив, что "реализация уже вскоре (будет — ред.)".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

    В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

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