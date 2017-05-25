В ЛНР назвали геноцидом прекращение поставок воды со стороны Киева

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Прекращение поставок воды в самопровозглашенную ЛНР можно расценивать как геноцид населения, заявил журналистам директор ГУП ЛНР "Лугансквода" Александр Авершин.

По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы Министерства по временно оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе. По его словам, у предприятия также сформировались большие долги из-за неплатежей за потребленную воду потребителями из ЛНР.

"На сегодня отсутствует механизм по оплате. В связи с этим мы не можем своевременно рассчитываться. Отключение воды, проводимое украинской стороной, может расцениваться как геноцид населения республики", — рассказал Авершин.

Авершин уточнил, что на сегодняшний день сампровозглашенная ЛНР полностью снабжается водой из собственных источников, в некоторых городах вода подается по графику.

"В связи с прекращением подачи воды наблюдается определенный дефицит в городах Стаханов, Брянка, Первомайск, поэтому в этих городах на сегодняшний день введен график подачи воды", — рассказал директор предприятия.

По его словам, с повышением температуры ситуация будет ухудшаться, так как существующий дефицит воды пополнять неоткуда.

"Разработаны определенные мероприятия, которые требуют существенных финансовых затрат. На сегодняшний день эти мероприятия рассматриваются и далее будут выполняться. Однако срок выполнения данных мероприятий — полтора-два года", — отметил Авершин.

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Он уточнил, что ЛНР оплатила воду в январе и феврале 2017 года. Директор ГУП "Лугансквода" добавил, что пока результатов от переговоров в Минске по данному вопросу нет.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.