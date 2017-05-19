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    Попаснянский водоканал не может дать воду в ЛНР из-за долга 145 млн грн

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    По информации пресс-службы Министерства по оккупированным территориям, сумма долга за электроэнергию составляет 145 миллионов гривен, поэтому "поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе невозможны".
    В жилом секторе города Стаханова в ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Возобновление поставок воды на территорию самопровозглашенной ЛНР невозможно, так как задолженность коммунального предприятия "Попаснянский водоканал" из-за неоплаченных счетов за воду потребителями из неподконтрольных районов Луганской области составляет 145 миллионов гривен, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства по оккупированным территориям.

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    По данным пресс-службы ГУП "Лугансквода", 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие "Попаснянский водоканал" прекратило подачу воды на неподконтрольную территорию Луганской области из-за поломки на водоводе. По его словам, у предприятия также сформировались большие долги из-за неплатежей за потребленную воду потребителями из ЛНР.

    "В течение длительного времени водоканал обеспечивал водоснабжением потребителей отдельных районов Луганской области, не получая любой компенсации за ее потребление. За это время у предприятия накопилась задолженность за потребленные ресурсы, в том числе за электроэнергию. По данным руководства коммунального предприятия, сумма долга за электроэнергию составляет 145 миллионов гривен, поэтому поставки питьевой воды на неподконтрольную территорию на данном этапе невозможны", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Основная часть потребителей Попаснянского водоканала находится на территории ЛНР – это 400 тысяч человек. На подконтрольной Киеву территории его услугами пользуются 50 тысяч человек.

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