Хуже некуда. Рейтинг доверия к власти: итоги опроса

По результатам опроса, если бы прошли внеочередные парламентские выборы, то больше всего голосов набрали бы "Батькивщина", БПП и "Гражданская позиция".

Исследование показало, что больше всего голосов, около 11%, получила бы "Батькивщина". За БПП проголосовали бы почти 10% опрошенных, а за "Гражданскую позицию" решили бы голосовать 9,5% украинцев.

Читайте также: Новые лица в ВР и низкое доверие Порошенко. Комментарий политолога

Опрос показал, что есть еще пять политических сил, которые имели бы шансы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах: "За жизнь" — 8,5%, "Радикальная партия Олега Ляшко" — 8,5%, "Самопомич" — 7% и "Оппозиционный блок" — 6,5%. Есть шансы пройти в парламент также у объединения правых партий: — ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".