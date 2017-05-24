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    Хуже некуда. Рейтинг доверия к власти: итоги опроса

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    Украинский центр политических и экономических исследований имени Александра Разумкова провел опрос, по результатам которого президенту Петру Порошенко доверяет лишь каждый пятый украинец. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Хуже некуда. Рейтинг доверия к власти: итоги опроса. Инфографика
    РИА Новости Украина

    По результатам опроса, если бы прошли внеочередные парламентские выборы, то больше всего голосов набрали бы "Батькивщина", БПП и "Гражданская позиция".

    Исследование показало, что больше всего голосов, около 11%, получила бы "Батькивщина". За БПП проголосовали бы почти 10% опрошенных, а за "Гражданскую позицию" решили бы голосовать 9,5% украинцев.

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    Опрос показал, что есть еще пять политических сил, которые имели бы шансы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах: "За жизнь" — 8,5%, "Радикальная партия Олега Ляшко" — 8,5%, "Самопомич" — 7% и "Оппозиционный блок" — 6,5%. Есть шансы пройти в парламент также у объединения правых партий: — ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус".

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