Если депутат ни разу не появится в ВР, он получит ползарплаты - аналитик

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Восемь народных депутатов пропустили все парламентские заседания в апреле. Об этом сообщает общественное движение "Чесно". Ни разу из восьми апрельских заседаний Рады "под куполом" они не появились.

Среди прогульщиков: запорожский бизнесмен-мажоритарщик из БПП Петр Сабашук, представитель "Самопомичи" и один из организаторов блокады Донбасса Семен Семенченко, самый богатый депутат Вячеслав Богуслаев и сбежавший из страны Александр Онищенко из "Воли народа", представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, внефракционный нардеп Андрей Билецкий (экс-комбат "Азова"), экс-лидер "Правого сектора", а теперь Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, и Сергей Клюев, которого безуспешно пытаются увидеть не только украинские избиратели, но и Интерпол.

Данные парламентарии прогуляли заседания не только в апреле. В Верховной Раде увидеть их можно крайне редко. Серьезного наказания для депутатов-прогульщиков не предусмотрено. Прогулы не являются поводом также и для лишения их мандатов.

По поручению спикера Андрея Парубия, имена депутатов периодически публикуют в парламентской газете "Голос Украины". Также периодически возникают инициативы о лишении таких парламентариев зарплат и премий.

Прогулы депутатов пленарных заседаний прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы ведущий аналитик общественного движения "Чесно" Павел Миронов.

Есть ли информация о прогулах депутатов с начала года?

— Выборки мы делаем каждый месяц, но информацию за полгода мы не готовили. Однозначно могу сказать, что депутаты-беглецы, такие как Александр Онищенко, они с начала года в ВРУ не появлялись.

Помимо посещения пленарных заседаний, есть подготовка в комитетах, работа в комитетах и округах…

— Работа в комитетах не так хорошо видна, но статистика такова, что комитеты посещают хуже, чем пленарные заседания. Хотя значение депутата в комитетах большее, чем в сессионном зале.

По поводу работы в округах уже давно ходит шутка о заграничном избирательном округе, в котором депутаты проводят большую часть своей работы. Никто не имеет целостной статистики того, делают ли депутаты что-то в округе. Этого никто не знает. Сами депутаты говорят, что они активно проводят встречи и поднимают вопросы.

Как на сегодняшний день в ВРУ борются с прогульщиками?

— Существуют финансовые санкции за прогулы. Я не думаю, что зарплата в двадцать тысяч гривен при миллиарде гривен дохода в прошлом году, что-то значит для Богуслаева. И проблема в том, что за значительную долю прогулов вся зарплата не снимается, она никогда не будет меньше половины. То есть санкции исключительно финансовые и недостаточно существенные.

А как за рубежом борются с прогульщиками? "Народный фронт" Ефремова: бороться с депутатами-прогульщиками по закону нельзя

— Финансовые санкции тоже имеют место за рубежом. Например, во Франции и на Мальте. Но у меня нет полной статистики, насколько они эффективны и какой опыт можно перенять.

Если будет принят закон об отзыве нардепов в случае прогулов или еще каких-то нарушений, это поможет повысить дисциплину?

— Да, это может повысить дисциплину. Я бы был крайне осторожен с поводами для отзыва, потому что их используют политические оппоненты. Как бы такого не случилось в ВРУ.

Все поводы для лишения депутата мандата прописаны в Конституции. Для того чтобы их изменить, нужно конституционное большинство и длительная процедура изменений. Мне кажется, депутаты вряд ли пойдут на то, чтобы усложнить себе жизнь.

Почему депутаты не ходят на работу и каковы перспективы работы текущего состава парламента, также в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Николай Давыдюк.

(публикуется на языке оригинала)

Що робити з прогулами та кнопкодавством?

— Якщо аналізувати інших представників влади, то депутати — найбільш безвідповідальна гілка влади. Якби так само на роботі з'являлися міністри та губернатори, в країні взагалі була б паніка.

В той же час депутати нас привчили, що половина зали відсутня — і це нормально. Те, що в п'ятницю жодного немає в залі — теж нормально. Вони почнуть ходити в зал, коли в країні запахне виборами. Винюхують плітки, шукають інформацію та спонсорів, шукають хто їм оплатить виборчу кампанію.

Також всі приходять в дні голосування за бюджет і в дні голосування за генпрокурора. Приходять також в мобілізаційні моменти, коли депутати є в повному складі. Ну і зрозуміло, що присяга, без цього ніяк. Для решти часу у них немає мотивації приходити, тому що більшість депутатів прийшла за депутатською недоторканістю і все те, що робиться в ВРУ їх практично не цікавить.

Вони прийшли за феодальним білетом, який дає їм змогу вчиняти корупційні злочини, але в жодному разі не відповідати. Тому їхня мотивація — виключно покупка індульгенції у вигляді недоторканості. Для того, щоб змусити їх ходити, потрібне переформатування самої філософії ВРУ та її цінностей, а саме знімати депутатську недоторканість, тоді в ВРУ підуть професійні політики. А ті люди, які прийшли за депутатською недоторканістю, будуть цю недоторканість шукати в іншому місці.

Ще в ВРУ думають про те, щоб для прийняття рішення потрібно було не 226 голосів, а більшість голосів від присутніх в парламенті. Такий крок здатен стимулювати депутатів ходити?

— З невідвідуваністю таким чином вже боролися в багатьох європейських парламентах. Ця традиція звідти і прийшла. Для того, щоб мотивувати, вони взяли від зворотного: можете не ходити, але ми приймаємо рішення.

Тоді дійсно виникає мотивація приходити, бо без тебе можуть прийняти надзвичайно важливе рішення і якщо ти хочеш на них повпливати, то бажано бути присутнім.

Я думаю, українські політики, особливо керівники фракцій, не захочуть, щоб була така система, тому що багато в чому це рушить схеми голосування. Я думаю, вони поки що до цього не прийдуть, хоча обіцяли це західним партнерам. Зараз є кнопкодавство, але не масове.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.