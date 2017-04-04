Досрочные выборы в ВР и президента: за и против. Мнение политологов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Порошенко заявил, что "не подарит" досрочные парламентские выборы, но, несмотря на это, о предвыборной гонке в Украине говорят все чаще. Причем, теперь в экспертом сообществе обсуждают не только возможные выборы в парламент, но и потенциальные выборы главы государства.

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Политологи исходят из того, что сейчас Порошенко выгоднее участвовать в предвыборной гонке, пока его рейтинг позволяет претендовать на победу. С какими же цифрами поддержки он встретит 2019 год, неизвестно никому, но риск не победить значительно вырастает.

Бьют по команде президента

Еще один явный сигнал приближающихся выборов – начавшаяся информационная атака на замглавы Администрации президента Виталия Ковальчука, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Что интересно: как только стали чаще говорить о возможности выборов, бьют по, пожалуй, одной из ключевых фигур в администрации президента, которая курировала как раз внутреннюю политику. Собственно, эта атака направлена как раз на ослабление президентской команды. Не столько против самого Ковальчука, а на дестабилизацию команды", – заявил эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

А судя по тому, кто понесет заявление в НАБУ, станет очевидно, кто является бенефициаром этой информационной атаки, отметил эксперт.

"Но памятуя, сколько серьезное влияние оказал Ковальчук на результат выборов 2014 года – не будем забывать, что коалиция сложилась во многом благодаря достаточно эффективной ставке на мажоритарщиков… "Шахматку" Ковальчук сделал достаточно успешно как политтехнолог, политический менеджер. Думаю, из-за того, что запахло выборами, его фигура вызывает очевидное раздражение", – рассказал Золотарев.

Политический бульон бурлит

Какие еще сигналы говорят о приближающихся выборах? По мнению политолога Александры Решмедиловой, в Украине они возникают постоянно и уже стали обыденностью – "мы находимся в состоянии постоянного бурления политического бульона".

"Насколько реальны "очередные внеочередные" выборы: если анализировать зимне-весеннюю динамику, то зимние месяцы плюс март говорили, что есть тенденция к консервации власти. И почти все эксперты утверждали, что если власти удастся стабилизировать ситуацию периода конца иммунитета Гройсмана, то констатируем, что к 2019 году будет избирательная гонка", – сообщила эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

В то же время период начала апреля говорит о том, что есть некое партийное движение: прошли съезды партий, начались разнарядки на места, идет поиск кадров, максимально перспективных политиков приглашают в ряды проходных партий, продолжила политолог. Кроме этого, появляются новые политические проекты. Также Решмедилова отметила, что активизировался в медиапространстве премьер Гройсман – "он тоже пытается аккумулировать себе политические очки за счет пиар-поводов, громких решений".

В любом случае эксперт предлагает дождаться "большой апрельской кадровой ротации" – насколько удачно раздадут министерские портфели, возможно, поменяют главу НБУ.

"Грядет достаточно много процессов, которые могут успокоить политических игроков. От того, будут ли они в доле или "в теме", зависит, насколько угомонятся их аппетиты", – сказала политолог.

Внешним игрокам нужна стабильность

Отдельно Решмедилова порассуждала о перспективах досрочной президентской гонки. По ее словам, подобная гонка возможна, если "вдруг посыплется вертикаль власти".

"Мнение коллег, что если президентская гонка и будет, то она будет в два тура. А конфигурация второго тура – интересная. … Суть в том, что во втором туре Петру Алексеевичу будет несладко, нелегко", – сообщила политолог.

При этом внешним игрокам, добавляет она, конечно, выгоднее, чтобы в стране была более стабильная ситуация – "постоянно неконтролируемый характер Украины никому не на руку".