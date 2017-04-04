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    Досрочные выборы в ВР и президента: за и против. Мнение политологов

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    Информационная атака на замглавы администрации президента говорит о возможных досрочных выборах в ВР, но окончательно решение о них еще не принято, констатируют эксперты.
    Здание Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Президент Порошенко заявил, что "не подарит" досрочные парламентские выборы, но, несмотря на это, о предвыборной гонке в Украине говорят все чаще. Причем, теперь в экспертом сообществе обсуждают не только возможные выборы в парламент, но и потенциальные выборы главы государства. 

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    Политологи исходят из того, что сейчас Порошенко выгоднее участвовать в предвыборной гонке, пока его рейтинг позволяет претендовать на победу. С какими же цифрами поддержки он встретит 2019 год, неизвестно никому, но риск не победить значительно вырастает. 

    Бьют по команде президента

    Еще один явный сигнал приближающихся выборов – начавшаяся информационная атака на замглавы Администрации президента Виталия Ковальчука, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "Что интересно: как только стали чаще говорить о возможности выборов, бьют по, пожалуй, одной из ключевых фигур в администрации президента, которая курировала как раз внутреннюю политику. Собственно, эта атака направлена как раз на ослабление президентской команды. Не столько против самого Ковальчука, а на дестабилизацию команды", – заявил эксперт.

    А судя по тому, кто понесет заявление в НАБУ, станет очевидно, кто является бенефициаром этой информационной атаки, отметил эксперт. 

    "Но памятуя, сколько серьезное влияние оказал Ковальчук на результат выборов 2014 года – не будем забывать, что коалиция сложилась во многом благодаря достаточно эффективной ставке на мажоритарщиков… "Шахматку" Ковальчук сделал достаточно успешно как политтехнолог, политический менеджер. Думаю, из-за того, что запахло выборами, его фигура вызывает очевидное раздражение", – рассказал Золотарев. 

    Политический бульон бурлит

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    Какие еще сигналы говорят о приближающихся выборах? По мнению политолога Александры Решмедиловой, в Украине они возникают постоянно и уже стали обыденностью – "мы находимся в состоянии постоянного бурления политического бульона". 

    "Насколько реальны "очередные внеочередные" выборы: если анализировать зимне-весеннюю динамику, то зимние месяцы плюс март говорили, что есть тенденция к консервации власти. И почти все эксперты утверждали, что если власти удастся стабилизировать ситуацию периода конца иммунитета Гройсмана, то констатируем, что к 2019 году будет избирательная гонка", – сообщила эксперт. 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

    В то же время период начала апреля говорит о том, что есть некое партийное движение: прошли съезды партий, начались разнарядки на места, идет поиск кадров, максимально перспективных политиков приглашают в ряды проходных партий, продолжила политолог. Кроме этого, появляются новые политические проекты. Также Решмедилова отметила, что активизировался в медиапространстве премьер Гройсман – "он тоже пытается аккумулировать себе политические очки за счет пиар-поводов, громких решений".

    В любом случае эксперт предлагает дождаться "большой апрельской кадровой ротации" – насколько удачно раздадут министерские портфели, возможно, поменяют главу НБУ. 

    "Грядет достаточно много процессов, которые могут успокоить политических игроков. От того, будут ли они в доле или "в теме", зависит, насколько угомонятся их аппетиты", – сказала политолог. 

    Внешним игрокам нужна стабильность

    Отдельно Решмедилова порассуждала о перспективах досрочной президентской гонки. По ее словам, подобная гонка возможна, если "вдруг посыплется вертикаль власти". 

    "Мнение коллег, что если президентская гонка и будет, то она будет в два тура. А конфигурация второго тура – интересная. … Суть в том, что во втором туре Петру Алексеевичу будет несладко, нелегко", – сообщила политолог. 

    При этом внешним игрокам, добавляет она, конечно, выгоднее, чтобы в стране была более стабильная ситуация – "постоянно неконтролируемый характер Украины никому не на руку".

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