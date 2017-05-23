В ЛНР сообщили об обстреле территории

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив арторудия, гранатометы (СПГ, АГС), танк, зенитные установки ЗУ- 23-2 и стрелковое оружие", — заявляют в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Санжаровка, Желобок и Калиново. Всего по территории республики было выпущено более 80 снарядов.

"Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.