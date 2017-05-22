Медведчук не должен представлять Киев в подгруппе по Донбассу - нардеп

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко считает, что лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук не должен представлять Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу из-за его якобы пророссийской позиции.

"У меня уже давно возникает вопрос к нашим правоохранительным органам, неужели у господина Медведчука нет двойного паспорта и действительно ли этот человек, который причастен ко многим антиукраинским (акциям — Ред.)… и пропагандирует русский мир, является достойным представителем по освобождению наших пленных?" — заявила Гопко в ходе заседания Согласительного совета парламентских фракций в понедельник.

Виктор Медведчук является официальным представителем Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Ряд украинских политиков неоднократно обвиняли его в том, что он тайно представляет российские интересы. Медведчук называл эти заявления "абсурдными". По словам Медведчука, его отношения с президентом РФ Владимиром Путиным идут на пользу интересам Украины.