В ЛНР заявили об артобстреле

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"В 21.00 21 мая зафиксирован обстрел из арторудий (АО) калибра 122 миллиметра и БМП-1 с направления Светлодарское в направлении Калиновки. Всего за сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122-мм, минометы 120-мм, гранатометы (СПГ, АГС), зенитные установки (ЗУ-23-2), БМП и стрелковое оружие", — заявляют в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Смелое, Желобок, Калиновка, Санжаровка, Логвиново с направления подконтрольных ВСУ населенных пунктов Новоалександровка, Крымское, Светлодарское, Мироновский и Луганский. Всего по территории республики было выпущено около 180 снарядов.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.