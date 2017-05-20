Штаб АТО: военных за сутки обстреляли полсотни раз

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Ополченцы за минувшие сутки 55 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, четыре военных ранены, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

"Количество вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки достигло отметки 55. Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено минскими договоренностями… В результате обстрелов в течение минувших суток четыре военнослужащих ВС Украины получили ранения", — отмечается в сообщении.

Как сообщают силовики, на приморском направлении были обстреляны Широкино, Гнутово, Павлопль, Водяное, Красногоровка, Бердянское, Марьинка и Новогригорьевка.

По данным пресс-центра, на донецком направлении огонь был зафиксирован вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Луганского и Светлодарской дуги.

Нарушения перемирия зафиксированы и на луганском направлении, отмечают в пресс-центре. Сообщается, что здесь были обстреляны Троицкое, Новоалександровка, Новозвановка, Крымское, Попасная, Станица Луганская и Валуйское.

Отмечается, что при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные минометы и артиллерию, гранатометы различных систем, пулеметы, стрелковое оружие, вооружение БМП, а также РСЗО "Град".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.