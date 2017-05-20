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    Порошенко показал испытания модернизированных танков Т-80 для ВДВ в зоне АТО

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    Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил для десантников очередную партию танков Т-80, сообщила пресс-служба концерна. Высокомобильные десантные войска Украины начали получать танки, которые никогда не стояли на вооружении этого рода войск.
    Facebook Петра Порошенко

    "Госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод", входящий в состав "Укроборонпрома", подготовил к передаче очередную партию основных боевых танков Т-80 для высокомобильных десантных войск Украины. За свои скоростные свойства, который обеспечивает газотурбинный двигатель, который разгоняет Т-80 до 70 километров в час, в войсках этот танк называют "летучим", — говорится в сообщении концерна.

    По данным концерна, на "Харьковском бронетанковом заводе" за короткое время был возобновлен технологический процесс восстановления танков этого типа, которые на тот момент были уже сняты с вооружения и годами стояли под открытым небом. В результате этой работы, по данным концерна, в каждой из пяти бригад Высокомобильных десантных войск ВСУ сформирована танковая рота, на вооружении которой стоят Т-80.

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    Сообщается, что эти танки были модернизированы, после чего будут переданы военным. Был проведен комплекс работ по восстановлению двигателя, трансмиссии, ходовой части, электронного оборудования, системы управления огнем, повышение защиты машины и другие работы. По результату ремонта каждый танк прошел испытания на полигоне. Видео испытаний модернизированных Т-80 разместил на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко.

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