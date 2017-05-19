Ополченцы обстреляли жилой сектор на мариупольском направлении - штаб АТО

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщает о продолжении обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения со стороны ополченцев, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Вечером 18 мая противник совершил обстрел жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. В результате системных обстрелов со стороны НЗФ (незаконных вооруженных формирований — Ред.) по всей улице почти не осталось ни одного целого дома", — говорится в сообщении, обнародованном на странице в Facebook.

Также сообщается, что ополченцами был обстрелян жилой сектор поселка Широкино. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.