Ополченцы вели обстрелы вдоль всей линии разграничения - штаб АТО

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что зафиксировали 40 обстрелов их позиций в зоне военной операции в Донбассе за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.

По данным пресс-центра украинских силовиков в Facebook, "в течение минувших суток противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения". Также, отмечается в сообщении, "трое военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения".

Как утверждают силовики, ополченцы продолжили обстрелы позиций украинских военных на приморском, луганском и донецком направлениях в Донбассе. Так, отмечается в сообщении, на приморском направлении украинские силовики зафиксировали около 25 обстрелов.