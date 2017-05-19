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    Ополченцы вели обстрелы вдоль всей линии разграничения - штаб АТО

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    Ополченцы продолжили обстрелы позиций украинских военных на приморском, луганском и донецком направлениях в Донбассе. Так, отмечается в сообщении, на приморском направлении украинские силовики зафиксировали около 25 обстрелов.
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что зафиксировали 40 обстрелов их позиций в зоне военной операции в Донбассе за прошедшие сутки, трое военнослужащих ранены.

    По данным пресс-центра украинских силовиков в Facebook, "в течение минувших суток противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения". Также, отмечается в сообщении, "трое военнослужащих вооруженных сил Украины получили ранения".

    Как утверждают силовики, ополченцы продолжили обстрелы позиций украинских военных на приморском, луганском и донецком направлениях в Донбассе. Так, отмечается в сообщении, на приморском направлении украинские силовики зафиксировали около 25 обстрелов.

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