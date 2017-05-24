С файерами и дымовыми шашками: в Хмельницком националисты провели шествие

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В Хмельницком несколько десятков представителей молодежной организации "Сокол" организовали празднование Дня Героев 23 мая.

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Колонна молодых людей прошлась по центральным улицам, зажигая файеры и дымовые шашки.

Кроме традиционных скандирований "Слава Украине — Героям слава!", прозвучали возгласы в адрес действующего министра МВД Арсена Авакова.

Напомним, 21 мая взрыв произошел в офисе "Конгресса украинских националистов" в Киеве, никто не пострадал.