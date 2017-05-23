Десятки националистов пытались "украинизировать" ливанский ресторан в Киеве

Участники общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" во главе с активистом Михаилом Ковальчуком угрожали владельцам ресторана ливанской и восточной кухни "Linas Сafe" на Бессарабской площади, требуя освободить помещение, говорится на сайте Центра информации о правах человека.

Отмечается, что около 50 активистов пришли в ресторан и требовали освободить помещение, в частности, из-за неиспользования персоналом украинского языка во время обслуживания.

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В Facebook участники инцидента разместили видео того, что происходило в ресторане.

Как утверждают члены "Национал-патриотического движения", ранее сотрудники общепита агрессивно отреагировали на замечание по поводу украинского языка.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.