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    Десятки националистов пытались "украинизировать" ливанский ресторан в Киеве

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    Языковая зачистка. Табу на русский (108)

    (обновлено: )24303
    Около 50 активистов пришли в ресторан и требовали освободить помещение, в частности, из-за неиспользования персоналом заведения украинского языка во время обслуживания.
    Facebook Sergiy Vakula

    Участники общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" во главе с активистом Михаилом Ковальчуком угрожали владельцам ресторана ливанской и восточной кухни "Linas Сafe" на Бессарабской площади, требуя освободить помещение, говорится на сайте Центра информации о правах человека.

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    Отмечается, что около 50 активистов пришли в ресторан и требовали освободить помещение, в частности, из-за неиспользования персоналом украинского языка во время обслуживания.

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    В Facebook участники инцидента разместили видео того, что происходило в ресторане.

    Как утверждают члены "Национал-патриотического движения", ранее сотрудники общепита агрессивно отреагировали на замечание по поводу украинского языка. 

    Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.

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