Порошенко улетел на Мальту

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко 16-17 мая будет находиться в Республике Мальта с государственным визитом, говорится на сайте президента Украины.

"16-17 мая 2017 года состоится первый в истории двусторонних отношений Государственный визит президента Украины Петра Порошенко в Республику Мальта. Во время посещения страны, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланированы встречи главы украинского государства с президентом, премьер-министром Мальты, спикером Палаты представителей парламента Республики", — говорится в сообщении.

Предусматривается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в разных сферах.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.