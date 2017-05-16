Порошенко поделился своей мечтой о членстве Украины в Шенгенской зоне

КИЕВ, 16 мая — РАИ Новости Украина. Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Украина может стать членом Шенгенской зоны, а количество стран, в которые украинцы смогут путешествовать без виз, превысит сотню.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил 11 мая окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

"Сейчас у нас 52 страны, с которыми у украинцев безвизовый режим, 34 страны сейчас присоединяются к безвизовому режиму. По моему поручению будут проведены переговоры со странами белой Шенгенской зоны — это еще около 30 стран Центральной и Южной Америки, Азии, отдельных стран Европы", — сказал Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV по видеовключению из Мальты..

Президент добавил, что его "цель — чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны, чтобы… из Харькова до Лиссабона можно было проехать без остановок на границах". Он выразил уверенность в том, что, приложив усилия, этого можно достичь.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.