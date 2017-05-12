Выходные - не помеха. Порошенко даст пресс-конференцию впервые за полгода

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко впервые в 2017 году даст большую пресс-конференцию, сообщает пресс-служба президента.

"Четырнадцатого мая по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию", — сообщается на сайте главы Украины.

Начало мероприятия в 15:00 на Банковой.

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Отметим, что 14 мая — воскресенье.

Напомним, в последний раз Порошенко проводил большую пресс-конференцию в июне минувшего года. По итогам минувшего года глава государства с прессой не общался.