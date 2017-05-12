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    Выходные - не помеха. Порошенко даст пресс-конференцию впервые за полгода

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    Как сообщается на сайте главы государства, первая в этом году пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко пройдет на Банковой в воскресенье, четырнадцатого мая.
    Петр Порошенко на пресс-конференции. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко впервые в 2017 году даст большую пресс-конференцию, сообщает пресс-служба президента.

    Олег Слободян
    УНИАН
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    "Четырнадцатого мая по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию", — сообщается на сайте главы Украины.

    Начало мероприятия в 15:00 на Банковой.

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    Отметим, что 14 мая — воскресенье.

    Напомним, в последний раз Порошенко проводил большую пресс-конференцию в июне минувшего года. По итогам минувшего года глава государства с прессой не общался.

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