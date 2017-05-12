Евровидение-2017: определен порядок выступлений финалистов

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. По итогам жеребьевки стали известны порядковые номера участников Евровидения-2017, под которыми они выступят в финале конкурса 13 мая в Киеве.

В Киеве в четверг вечером состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, после которого стали известны имена всех финалистов.

Читайте также: Евровидение рулит — скандальные неожиданности

Жребий определил такой порядок выступлений: 1. Израиль; 2. Польша; 3. Белоруссия; 4. Австрия; 5. Армения; 6. Нидерланды; 7. Молдавия; 8. Венгрия; 9. Италия; 10. Дания; 11. Португалия; 12. Азербайджан; 13. Хорватия; 14. Австралия; 15. Греция; 16. Испания; 17. Норвегия; 18. Великобритания; 19. Кипр; 20. Румыния; 21. Германия; 22. Украина; 23. Бельгия; 24. Швеция; 25. Болгария; 26. Франция.

Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов.

Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.

Читайте также — Соцсети в разочаровании: не Евровидение, а "шоу фриков"

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.