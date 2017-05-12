Евровидение-2017: стали известны все финалисты

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. По итогам второго полуфинала Евровидения-2017, который прошел в четверг вечером в Киев, стали известны все финалисты песенного конкурса.

Шоу стартовало в 22.00 на сцене Международного выставочного центра. Из 18 исполнителей в финал прошли представители 10 стран: Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

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Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов.

Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.