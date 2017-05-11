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    Евровидение-2017: представитель Португалии лидирует на YouTube

    Тема:

    Евровидение-2017. Второй полуфинал (31)

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    Видео выступления португальца Сальвадора Собрала в первом полуфинале конкурса, который состоялся 9 мая в Киеве, набрало уже более 770 тысяч просмотров. За ним по популярности следует представительница Бельгии – около 500 тысяч просмотров.
    Представитель Португалии Сальвадор Собрал
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Выступление представителя от Португалии на Евровидении-2017 Сальвадора Собрала, страдающего пороком сердца, стало самым популярным и набрало на странице песенного конкурса на YouTube наибольшее число просмотров.

    Как следует из официальной страницы Евровидения на YouTube, видео выступления португальца в первом полуфинале конкурса, который состоялся 9 мая в Киеве, набрало уже более 770 тысяч просмотров.

    За португальцем по популярности следует представительница Бельгии – около 500 тысяч просмотров. Участники от Молдавии и Польши набирают примерно по 350 тысяч просмотров.

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    Russia_calls/Youtube
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    Представитель Португалии выступил в первом полуфинале конкурса под номером девять с лирической песней на родном языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах. Собрал, по прогнозам букмекеров, также является одним из фаворитов конкурса в этом году. По итогам голосования первого полуфинала, он прошел в финал конкурса.

    Португалец последним из участников конкурса приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. На своей пресс-конференции после первого полуфинала Собрал призвал Европу заботиться о беженцах.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения-2017, по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая.

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